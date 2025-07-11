Вернувшийся на сцену РФ Козловский уедет в тур в США

Актер Данила Козловский отправляется в американский тур в ноябре 2025 года. Это заметил руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин в Telegram-канале.

Бородин опубликовал скриншот с, судя по всему, сайта «Афишка», на котором продаются билеты на будущие выступления Козловского. Согласно информации на сайте, 15 ноября Козловский намерен выступить в Лос-Анджелесе, спустя день дать концерт в Сан-Франциско, 18 ноября приехать в Сиэтл, а также посетить Майами, Чикаго и Нью-Йорк в рамках тура. За рубежом Козловский планирует показать свой моноспектакль FRANK.

«Козловский открывает тур по странам НАТО. Все, что требовалось доказать всей стране» — сыронизировал Бородин в личном блоге.

В апреле 2023 года Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Бородин требовал от Генпрокуратуры проверить актера на предмет финансирования ВСУ из-за дружбы с иноагентом — режиссером Александром Роднянским (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом).

В феврале 2025-го Данила Козловский объявил о завершении судебного спора с Бородиным, который обвинял его в «экстремизме» и «дискредитации армии».

24 апреля Козловский впервые выступил в России. Актер представил 20 июня на сцене Театра Эстрады в Москве свой моноспектакль FRANK.

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