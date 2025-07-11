Мизулина о сотрудничестве Snoop Dogg с Telegram: «Лучше бы сам все удалил»

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала Telegram удалить подарки, выпущенные в рамках коллаборации мессенджера с рэпером Snoop Dogg .

По словам общественницы, ей только за утро поступило порядка 200 обращений от пользователей, которые увидели в подарках пропаганду запрещенных веществ. Мизулина считает, что виртуальные предметы «безусловно могут посчитать пропагандой наркотиков». В то же время она отказалась называть себя «сторонницей ограничений в отношении платформы».

«Лучше бы Telegram сам оперативно все это удалил. Это «лучший» подарок, который Telegram мог сделать своим оппонентам. Не очень дальновидно. Особенно сейчас, когда мы видим разные заявления о перспективе работы платформы в России», — заявила она.

10 июля основатель Telegram Павел Дуров раскрыл, что цифровая коллекция от Snoop Dogg была распродана за 30 минут, принеся мессенджеру $12 млн. Позднее предприниматель также посоветовал пользователям отказаться от вещей, вызывающих зависимость, на фоне обвинений в пропаганде наркотиков.

«Мой успех и здоровье — результат более чем 20-летнего полного воздержания от алкоголя, табака, кофе, таблеток и запрещенных наркотиков. Кратковременное удовольствие не стоит вашего будущего», — написал он.

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