На свадьбе Ивлеевой персоналу угрожали увольнением

Персоналу, работающему на свадьбе блогерши Анастасии Ивлеевой, угрожали увольнением. Об этом сообщает Super.

По данным издания, накануне торжества у работников отобрали телефоны. Также сотрудников строго отслеживали по камерам, чтобы не возникло утечки о свадьбе Ивлеевой. В случае сливов фото главы отеля грозили своим работникам штрафами и увольнением.

28 мая Анастасия Ивлеева и бизнесмен Филипп Бегак сыграли свадьбу. Блогерша Анастасия Ивлеева показала первый портрет в свадебном платье. Для торжества она предпочла наряд из кружева с фатой в русском стиле. Волосы она убрала под головной убор и сделала нюдовый макияж.

10 декабря 2024 года Ивлеева сообщила, что вышла замуж. Тогда она решила не раскрывать личность избранника. Позднее стало известно, что супругом блогерши стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак.

Ивлеева уже состояла в браке. Осенью 2019-го блогерша вышла замуж за рэпера Элджея. Однако в 2021 году знаменитости объявили о расставании. По словам Ивлеевой, они расстались, поскольку оказались не готовы к семейной жизни.

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