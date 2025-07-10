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Названа дата предварительного слушания по делу оперной певицы Максаковой

ТАСС: предварительное слушание по делу певицы Максаковой пройдет 16 июля
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РИА «Новости»

Предварительное слушание по делу оперной певицы Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом) запланировано на среду, 16 июля, передает ТАСС со ссылкой на Пресненский суд Москвы.

Там уточнили, что речь идет об обвинениях исполнительницы по части 2 статьи 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). После заседания 16 июля выберут дату начала слушаний дела по существу. Они пройдут в заочной форме.

В сентябре прошлого года против Максаковой завели дело по указанной статье. За интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором она призывала граждан РФ спонсировать Вооруженные силы Украины, осуждала российских солдат и начало специальной операции России на Украине, ей грозит до шести лет тюрьмы. В декабре артистку заочно арестовали.

Ранее Максакова пыталась в суде оспорить права своих детей на недвижимость.

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