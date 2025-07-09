Лидера известной группы из Владивостока посадили за попытку сбыта наркотиков

Лидера группы «Туманный стон» Штительмана осудили на шесть лет за наркотики

Музыканта из Владивостока, лидера известной рок-группы «Туманный стон» Леонида Штительмана приговорили к шести годам и двум месяцам лишения свободы за попытку незаконного сбыта наркотиков. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы Приморья.

По данным суда, Штительман приобрел более 668 граммов наркотика с целью дальнейшей продажи. Довести преступный замысел до конца он не успел — наркотическое средство было обнаружено и изъято в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Штительман пошел на сотрудничество со следствием и заключил досудебное соглашение, что повлияло на приговор, который вынес Первореченский районный суд Владивостока.

С учетом предыдущего решения Ленинского районного суда от марта 2023 года Штительману назначили шесть лет и два месяца в колонии строгого режима. Также его лишили права управлять транспортными средствами на один год девять месяцев и девять дней.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

10 июня представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники ведомства ликвидировали крупную нарколабораторию в Московской области, стоимость изъятых веществ превышает полмиллиарда рублей. В Домодедовском районе местный житель приобрел двухэтажный жилой дом площадью более 300 квадратных метров с прилегающим участком и баней, который переоборудовал под нарколабораторию с закрытыми зонами разгрузки и хранения прекурсоров, изготовления и сушки наркотиков.

Ранее Верховный суд предложил не лишать свободы впервые попавшихся на хранении наркотиков.