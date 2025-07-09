На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидера известной группы из Владивостока посадили за попытку сбыта наркотиков

Лидера группы «Туманный стон» Штительмана осудили на шесть лет за наркотики
true
true
true
close
Shutterstock

Музыканта из Владивостока, лидера известной рок-группы «Туманный стон» Леонида Штительмана приговорили к шести годам и двум месяцам лишения свободы за попытку незаконного сбыта наркотиков. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы Приморья.

По данным суда, Штительман приобрел более 668 граммов наркотика с целью дальнейшей продажи. Довести преступный замысел до конца он не успел — наркотическое средство было обнаружено и изъято в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Штительман пошел на сотрудничество со следствием и заключил досудебное соглашение, что повлияло на приговор, который вынес Первореченский районный суд Владивостока.

С учетом предыдущего решения Ленинского районного суда от марта 2023 года Штительману назначили шесть лет и два месяца в колонии строгого режима. Также его лишили права управлять транспортными средствами на один год девять месяцев и девять дней.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

10 июня представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники ведомства ликвидировали крупную нарколабораторию в Московской области, стоимость изъятых веществ превышает полмиллиарда рублей. В Домодедовском районе местный житель приобрел двухэтажный жилой дом площадью более 300 квадратных метров с прилегающим участком и баней, который переоборудовал под нарколабораторию с закрытыми зонами разгрузки и хранения прекурсоров, изготовления и сушки наркотиков.

Ранее Верховный суд предложил не лишать свободы впервые попавшихся на хранении наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами