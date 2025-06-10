В Подмосковье ликвидировали крупную нарколабораторию

Сотрудники МВД ликвидировали крупную нарколабораторию в Московской области, стоимость изъятых веществ превышает полмиллиарда рублей. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.

В Домодедовском районе местный житель приобрел двухэтажный жилой дом площадью более 300 квадратных метров с прилегающим участком и баней, который переоборудовал под нарколабораторию с закрытыми зонами разгрузки и хранения прекурсоров, изготовления и сушки наркотиков.

Там же была установлена мощная система вентиляции и фильтрации воздуха. В целях безопасности по периметру размещалась система видеонаблюдения.

Владельца нарколаборатории задержали и заключили под стражу. При осмотре здания были обнаружены кристаллические вещества и жидкости, а также лабораторное оборудование и прекурсоры.

После проведения исследований было установлено, что изъято более девяноста восьми килограммов мефедрона и свыше 1,3 тысяч кг наркотической смеси, содержащей в своем составе тот же наркотик. Производительность лаборатории составляла около 300 кг мефедрона в месяц. Оптовая стоимость изъятого вещества превышает 500 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

4 июня сообщалось, что под Челябинском ликвидировали лабораторию, в которой нашли 427 кг наркотиков.

Ранее в Ингушетии арестовали экс-полицейского, подбросившего мужчине наркотики.