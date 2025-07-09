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Дирижер-хормейстер сделала анализ песни из «Игры в кальмара» после обвинений в плагиате

Дирижер Скрипниченко: песня Таривердиева могла быть основой трека «Игры в кальмара»
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Netflix

Дирижер-хормейстер и основательница Екатерина Скрипниченко в беседе с «Газетой.Ru» проанализировала песню «Let's Go Out Tonight» из сериала «Игра в кальмара» и «Где-то далеко» Микаэля Таривердиева из фильма «Семнадцать мгновений весны».

Скрипниченко заявила, что «Где-то далеко» осознанно или неосознанно могла послужить основой для трека «Let's Go Out Tonight». Как объяснила музыкантка, причины видимого сходства эпизодов двух композиций кроются в мелодической основе, повторяющейся интонации нисходящего скачка на широкий интервал с акцентом на первую долю, ритмах начала каждой фразы, а также гармоническом сопровождении на чередовании интонаций «утверждение-вопрос-второй вопрос-ответ».

Скрипниченко также нашла сходства в динамике, типе звуковедения, мажоро-минорном сопоставлении, меланхоличном, философском характере музыки и постоянно нисходящих интонациях. Родство идеи и применяемых приемов делает две темы похожими на вариации одной и той же музыкальной мысли.

«Музыка М. Таривердиева имеет не только российскую, но и мировую известность и признание, потому вполне может быть услышана не только специально, но и случайно в любой точке мира. И может послужить основой, на которую осознанно или неосознанно опирается автор, внося некоторые изменения в виде отдельных приемов», — заявила дирижер-хормейстер.

1 июля москвич Дмитрий Скрипниченко заявлял, что вместе с командой юристов подаст иск в суд и Роскомнадзор на стриминговый сервис Netflix, поскольку увидел сильное сходство музыкального фрагмента из нового сезона с известной композицией из советского фильма «17 мгновений весны» 1973 года Микаэла Таривердиева. Сейчас юристы анализируют эпизод и подготовили документы для подачи обращения.

Ранее звезда «Игры в кальмара» спел на русском языке.

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