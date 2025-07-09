На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Игры в кальмара» спел на русском языке

Южнокорейский актер Хо Сон Тэ спел «Журавли» на русском языке
true
true
true
close
The Seasons: Park Bo Gum's Cantabile

Южнокорейский актер Хо Сон Тэ в шоу The Seasons: Park Bo Gum's Cantabile спел на русском языке.

Хо Сон Тэ исполнил песню «Журавли». Музыку к композиции написал советский музыкант Ян Френкель и аварский поэт Расул Гамзатов. Песня получила популярность в Южной Корее после того, как она прозвучала в сериале «Игра в кальмара».

Хо Сон Тэ получил известность по роли гангстера Чан Док Су (игрок № 101) в сериале «Игра в кальмара». Он был номинирован на премию Baeksang Arts Awards в категории «Лучший актер второго плана» в 2022 году.

1 июля москвич Дмитрий Скрипниченко заявлял, что вместе с командой юристов подаст иск в суд и Роскомнадзор на стриминговый сервис Netflix, поскольку увидел сильное сходство музыкального фрагмента из нового сезона с известной композицией из советского фильма «17 мгновений весны» 1973 года Микаэла Таривердиева. Сейчас юристы анализируют эпизод и подготовили документы для подачи обращения.

Ранее юристы оценили последствия иска россиянина к Netflix из-за «Игры в кальмара».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами