Звезда «Игры в кальмара» спел на русском языке

Южнокорейский актер Хо Сон Тэ в шоу The Seasons: Park Bo Gum's Cantabile спел на русском языке.

Хо Сон Тэ исполнил песню «Журавли». Музыку к композиции написал советский музыкант Ян Френкель и аварский поэт Расул Гамзатов. Песня получила популярность в Южной Корее после того, как она прозвучала в сериале «Игра в кальмара».

Хо Сон Тэ получил известность по роли гангстера Чан Док Су (игрок № 101) в сериале «Игра в кальмара». Он был номинирован на премию Baeksang Arts Awards в категории «Лучший актер второго плана» в 2022 году.

1 июля москвич Дмитрий Скрипниченко заявлял, что вместе с командой юристов подаст иск в суд и Роскомнадзор на стриминговый сервис Netflix, поскольку увидел сильное сходство музыкального фрагмента из нового сезона с известной композицией из советского фильма «17 мгновений весны» 1973 года Микаэла Таривердиева. Сейчас юристы анализируют эпизод и подготовили документы для подачи обращения.

Ранее юристы оценили последствия иска россиянина к Netflix из-за «Игры в кальмара».