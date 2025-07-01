Москвич подаст в суд на Netflix из-за плагиата в сериале «Игра в кальмара»

Москвич подаст в суд на Netflix из-за композиции в третьем сезоне «Игры в кальмара»

В третьем сезоне сериала Netflix «Игра в кальмара» обнаружили нарушение авторских прав. Об этом «Газете.Ru» сообщил генеральный директор PR-агентства Consigliere Дмитрий Скрипниченко.

Житель Москвы Дмитрий Скрипниченко вместе с командой юристов подаст иск в суд и Роскомнадзор на стриминговый сервис, поскольку увидел сильное сходство музыкального фрагмента из нового сезона с известной композицией из советского фильма «17 мгновений весны» 1973 года Микаэла Таривердиева. Как уточнил основатель PR-агентства, сейчас юристы анализируют эпизод и подготовили документы для подачи обращения.

«Ты включаешь третий сезон сериала «Игра в кальмара» и слышишь, по сути, переработанный трек из всем известного советского фильма «17 мгновений весны». У меня складывается ощущение, что происходит незаконное использование композиции, которое никто не замечает», – прокомментировал произошедшее Дмитрий Скрипниченко.

По словам пиарщика, он рассматривает возможность обращения в международные организации по авторским правам. Жалоба на Netflix будет подана в ближайшее время.

В 2024 году индийский кинорежиссер Сохам Шах подал в суд Нью-Йорка на американскую стриминговую платформу Netflix, обвинив ее в том, что она украла сюжет сериала «Игра в кальмара» из его фильма 2009 года.

Ранее «Газета.Ru» писала о финале «Игры в кальмара».