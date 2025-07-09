На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге признали памятником дом, в котором вырос Цой

Дом в Петербурге, где в детстве жил Цой, признали региональным памятником
close
Sorec-video/ЦД «Союз»

Жилой дом с башней, расположенный на углу Московского проспекта и Бассейной улицы в Санкт-Петербурге, признали региональным памятником. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

«Здание на углу Московского проспекта и Бассейной улицы является одним из наиболее ярких примеров советской неоклассики послевоенного времени. Оно сохранило свою первоначальную функцию многоквартирного дома и известно жителям города, в том числе, тем, что в детские годы в нем жил музыкант Виктор Цой», — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что первые этапы строительства здания начались еще до войны. Работы возобновились в начале 1950-х годов. Строительство здания велось опытным поточно-скоростным методом, подчеркнули в пресс-службе.

В апреле в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга сообщили, что место сбора поклонников Виктора Цоя у стелы его памяти преобразится. В рамках работ «фанатскую» скамейку перенесут поближе к месту упокоения певца, а несанкционированную площадку для разведения костров ликвидируют.

Ранее стало известно, что на сохранение исторических домов Санкт-Петербурга выделят более 7 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами