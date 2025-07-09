В Петербурге признали памятником дом, в котором вырос Цой

Дом в Петербурге, где в детстве жил Цой, признали региональным памятником

Жилой дом с башней, расположенный на углу Московского проспекта и Бассейной улицы в Санкт-Петербурге, признали региональным памятником. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

«Здание на углу Московского проспекта и Бассейной улицы является одним из наиболее ярких примеров советской неоклассики послевоенного времени. Оно сохранило свою первоначальную функцию многоквартирного дома и известно жителям города, в том числе, тем, что в детские годы в нем жил музыкант Виктор Цой», — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что первые этапы строительства здания начались еще до войны. Работы возобновились в начале 1950-х годов. Строительство здания велось опытным поточно-скоростным методом, подчеркнули в пресс-службе.

В апреле в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга сообщили, что место сбора поклонников Виктора Цоя у стелы его памяти преобразится. В рамках работ «фанатскую» скамейку перенесут поближе к месту упокоения певца, а несанкционированную площадку для разведения костров ликвидируют.

Ранее стало известно, что на сохранение исторических домов Санкт-Петербурга выделят более 7 млрд рублей.