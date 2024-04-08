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Место сбора поклонников Цоя у его памятника преобразится

В Санкт-Петербурге ликвидируют площадку для разведения костров у памятника Цою

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Sorec-video/ЦД «Союз»

Место сбора поклонников Виктора Цоя (1962-1990) у стелы его памяти в Санкт-Петербурге преобразится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

«Фанатскую» скамейку, уточнили в комитете, перенесут поближе к месту упокоения певца, а несанкционированную площадку для разведения костров ликвидируют.

Это произошло в связи с тем, рассказали в комитете, что количество жалоб на фанатов Цоя «превысило критическую массу». Кроме того, у площадки установят камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц.

Лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя не стало после автокатастрофы под Ригой 15 августа 1990 года. Официальная версия гласит, что Цой уснул за рулем, и его «Москвич» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Накануне группа «Кино» перезаписала культовый альбом «Это не любовь», сохранив оригинальные дорожки с голосом Виктора Цоя.

Ранее сообщалось, что «Голос» отправит доход от голосования в помощь Белгороду.

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