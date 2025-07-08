У Агаларова нашли задолженность в полмиллиона рублей

Компания Эмина Агаларова задолжала страховой компании. Это выяснила «Газета.Ru».

СПАО «Ингосстрах» подала иск на ООО «Сукрэ Банкет» из-за долга суммой 537 тысяч 688 рублей.

В ноябре 2024 года Агаларов выиграл суд на 1,7 миллиона рублей. По данным «Звездача», застройщик АО «Хлебозавод №16» отказался от своего заявления в суд. Истцу вернули пошлину в сумме 54 тысяч 755 рублей.

9 октября специализированный застройщик АО «Хлебозавод №16» подал в суд на ООО «Крокус Фитнес», которое принадлежит певцу и предпринимателю Эмину Агаларову. Истец обвинил сеть фитнес-клубов артиста в ненадлежащем исполнении обязательств по договору аренды. С компании артиста хотели взыскать 1,7 миллиона рублей.

Эмин Агаларов начал музыкальную карьеру в 2006 году, выпустив первый сольный альбом «Still». В 2018 году он удостоился званий народного артиста Азербайджана и заслуженного артиста Республики Адыгея.

В мае 2025 года продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Агаларов зарабатывает 7 миллионов рублей с концерта.

Ранее Киркоров установил в квартире за 500 млн рублей витражи со своим лицом.