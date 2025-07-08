Киркоров установил в квартире за 500 млн рублей витражи со своим лицом

Певец Киркоров установил в квартире витражи со своим лицом и золотой унитаз

Певец Филипп Киркоров уже два года делает ремонт в своей квартире в Москве, которая обошлась ему в полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Судя по приложенному к посту видео, Киркоров уже установил в апартаментах витражи с собственным лицом. Стеклянная роспись сделана в виде игральных карт: Киркоров изображен на ней как король, но вместо меча у него микрофон.

Как сообщает Telegram-канал, Киркоров «намерен перекроить все» в квартире, где когда-то проживал с Аллой Пугачевой. Певец, сказано в посте, уже заказал сантехнику — в том числе, умный унитаз с подогревом золотого цвета.

«Светский хроник» поясняет, что квартира Киркорова расположена в том же доме, где артист приобрел в 2021 году апартаменты у бывшего президента Киргизии Аскара Акаева за 1 млрд рублей. Тогда СМИ сообщали, что народный артист России стал обладателем недвижимости площадью 537 квадратных метров в Филипповском переулке Москвы.

4 июля сообщалось, что у компании Киркорова нашли задолженности. ООО «Филипп Киркоров Продакшн», учредителем которого является народный артист, не оплатило налоговую задолженность в размере 40 тысяч рублей.

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожаловалась на нехватку денег в эмиграции.