Стал известен гонорар Эмина Агаларова

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с порталом «Страсти», что певец Эмин Агаларов зарабатывает 7 миллионов рублей с концерта.

По словам Дворцова, Агаларов получает «примерно как Лепс».

«Но, конечно, на бизнесе он зарабатывает больше, чем на эстраде. Он достаточно хороший, влиятельный бизнесмен, успешный. Поэтому, как говорится, в деньгах не нуждается», — рассказал продюсер.

В ноябре 2024 года Агаларов выиграл суд на 1,7 миллиона рублей. По данным «Звездача», застройщик АО «Хлебозавод №16» отказался от своего заявления в суд. Истцу вернули пошлину в сумме 54 тысяч 755 рублей.

9 октября специализированный застройщик АО «Хлебозавод №16» подал в суд на ООО «Крокус Фитнес», которое принадлежит певцу и предпринимателю Эмину Агаларову. Истец обвинил сеть фитнес-клубов артиста в ненадлежащем исполнении обязательств по договору аренды. С компании артиста хотели взыскать 1,7 миллиона рублей.

Эмин Агаларов начал музыкальную карьеру в 2006 году, выпустив первый сольный альбом «Still». В 2018 году он удостоился званий народного артиста Азербайджана и заслуженного артиста Республики Адыгея.

Ранее Григорий Лепс не пригласил Эмина Агаларова на свадьбу.