Певец и бизнесмен Эмин Агаларов выиграл суд на 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, застройщик АО «Хлебозавод №16» отказался от своего заявления в суд. Истцу вернули пошлину в сумме 54 тысяч 755 рублей.

9 октября специализированный застройщик АО «Хлебозавод №16» подал в суд на ООО «Крокус Фитнес», которое принадлежит певцу и предпринимателю Эмину Агаларову. Истец обвинил сеть фитнес-клубов артиста в ненадлежащем исполнении обязательств по договору аренды. С компании артиста хотели взыскать 1,7 миллиона рублей.

В августе Эмин Агаларов впервые показал интерьер своей виллы с видом на море. Он снял экскурсию по своему дому в Баку с видом на Каспийское море. Бизнесмен начал видео с панорамной спальни, в которой есть балкон. Затем он показал интерьер гардеробной, а также мраморную лестницу и залы в помпезном стиле. В конце видео он отправился на тренировку по большому теннису.

Ранее Эмин Агаларов рассказал о встрече с Дуровым в пригороде Баку.