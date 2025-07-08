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Лазарева о проблемах с деньгами после эмиграции: «Небогато живем»

Телеведущая Татьяна Лазарева пожаловалась на нехватку денег в эмиграции
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась в прямом эфире на YouTube, что испытывает проблемы с деньгами после отъезда из России.

По словам Лазаревой, с нехваткой денег столкнулось большинство российских знаменитостей, которые уехали из России после начала СВО.

«Мы, перебежчики и переездчики внезапные, сейчас все небогато живем. Денег у всех лишних нет», — заявила она.

В ноябре 2024 года стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) заявлял, что после отъезда из России у него появилось осознание, что «нужно зарабатывать». Он сетовал на «отсутствие финансовой стабильности» в эмиграции.

Еще раньше, в декабре 2023-го, юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) во время своего выступления вспоминал о том, как его супруга Алла Пугачева сравнила эмиграцию с «голожопингом». Галкин отмечал, что раньше пара ездила в Ригу в отдельном вагоне, который специально цепляли к поезду, следующему в том направлении. Сейчас же комику приходится летать авиакомпаниями европейских авиалиний.

В феврале 2022 года Татьяна Лазарева покинула Россию и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала российские власти за проведение спецоперации, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

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