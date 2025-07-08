Кардиолог Кондрахин раскрыл диагноз Аллы Пугачевой

У Аллы Пугачевой могут трястись руки по ряду причин — в том числе из-за стресса или поднятия тяжестей. Об этом сообщил врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с «Абзацем».

«Такое бывает при мышечной астении, при гипертиреозе и синдроме Паркинсона. <…> Возможно, ей уже трудно держать телефон на вытянутых руках», — заявил эксперт.

В то же время Кондрахин уверен, что недуг Пугачевой не говорит о том, что у артистки есть проблемы с сердцем.

Накануне Пугачева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей тяжело снимать на камеру из-за проблем со здоровьем. «Ручки трясутся иногда, но это жизнь!» — сказала артистка, но от помощи дочери отказалась.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

На данный момент звездная чета находится в Латвии, поскольку недавно Галкин выкладывал в соцсетях ролик, как супруга гуляет по морскому побережью в Юрмале на закате.

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