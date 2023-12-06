Пугачева нашла определение эмиграции: «Голожопинг»

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) во время своего выступления вспомнил о том, как его супруга Алла Пугачева объяснила понятие дауншифтинга — процесса, когда человек сознательно лишает себя, например, высокооплачиваемой работы ради спокойной жизни. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Конечно, жизнь изменилась. Я говорю: «Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу... Чуть похуже будет...» А она: «Голожопингу?» — сравнила исполнительница.

Галкин вспомнил, что раньше они ездили в Ригу в отдельном вагоне, который специально цепляли к поезду, следующему в том направлении. Сейчас же комику приходится летать авиакомпаниями европейских авиалиний.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала СВО. В России Галкина признали иноагентом из-за «осуществления политической деятельности».

В ноябре 2023 года издание «СтарХит» сообщило, что Галкин и Пугачева отправились на Кипр. В декабре артистов засняли там на прогулке.

Недавно сообщалось, что Пугачева почувствовала себя плохо на Кипре.

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