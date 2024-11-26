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Руслан Белый о жизни в эмиграции: «Несильно уверен в будущем»

Стендап-комик Руслан Белый: после отъезда из России нет финансовой стабильности

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Стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) признался, что после отъезда из России у него появилось осознание, что «нужно зарабатывать». Об этом он сообщил на YouTube-шоу «Комики на доставке».

«Жить стало дороже. В будущем несильно уверен. Нет какой-то финансовой стабильности и так далее. Я понимаю, что да. Сейчас придется работать в усиленном режиме», — поделился юморист.

Белый вспомнил, как до начала специальной военной операции (СВО) он собирался перейти в «лайтовый режим» относительно заработка и творческой деятельности.

«У меня был налажен пассивный заработок. Я бы ходил на спорт, виделся с друзьями и посвящал время семье. Раз в два-три года ездил бы в тур», — раскрыл свои старые планы комик.

Также Белый уточнил, что может вернуться в Россию, поскольку официальных запретов на это нет. Однако комик не планирует возращение, поскольку боится, что ему «пришьют дискредитацию за какое-нибудь высказывание».

Белый уехал из России вскоре после СВО. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

Ранее прокуратура утвердила обвинение Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в оправдании терроризма.

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