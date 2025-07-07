Пугачева рассекретила проблемы со здоровьем: «Ручки трясутся»

Певица Алла Пугачева призналась, что иногда страдает от трясущихся рук. Об этом артистка рассказала в ролике, опубликованном Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В видео снялись: Галкин — в роли ведущего, дочь Лиза — в качестве его соведущей, а Пугачева стала оператором. Семья решила показать поклонникам рецепт «фирменной» яичницы от Галкина, в которую вошли три яйца, лук, помидоры и колбаса. Шоумен признался в начале ролика, что «не доверяет» никому готовить это блюдо.

«Мы уже даже не пытаемся, потому что ты — главный автор!» — на фоне высказалась Пугачева, на что Галкин пошутил: «Я — мастер!»

Также Пугачева призналась, что иногда ей тяжело снимать из-за проблем со здоровьем. «Ручки трясутся иногда, но это жизнь!» — сказала она, но от помощи дочери отказалась.

В комментариях интернет-пользователи поблагодарили знаменитостей за «душевное видео». Также фанаты Галкина и Пугачевой отметили, что Лиза выросла «воспитанной и отзывчивой девочкой».

«Какие вы душевные! Так радуюсь, что есть такие счастливые пары. Все счастливы!»; «Какая чудная девочка! Умничка, и видно, что хорошо воспитана», — написали под постом.

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