На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пугачева рассекретила проблемы со здоровьем: «Ручки трясутся»

Певица Алла Пугачева сняла с трясущимися руками мужа Галкина и дочь Лизу
true
true
true
close
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева призналась, что иногда страдает от трясущихся рук. Об этом артистка рассказала в ролике, опубликованном Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В видео снялись: Галкин — в роли ведущего, дочь Лиза — в качестве его соведущей, а Пугачева стала оператором. Семья решила показать поклонникам рецепт «фирменной» яичницы от Галкина, в которую вошли три яйца, лук, помидоры и колбаса. Шоумен признался в начале ролика, что «не доверяет» никому готовить это блюдо.

«Мы уже даже не пытаемся, потому что ты — главный автор!» — на фоне высказалась Пугачева, на что Галкин пошутил: «Я — мастер!»

Также Пугачева призналась, что иногда ей тяжело снимать из-за проблем со здоровьем. «Ручки трясутся иногда, но это жизнь!» — сказала она, но от помощи дочери отказалась.

В комментариях интернет-пользователи поблагодарили знаменитостей за «душевное видео». Также фанаты Галкина и Пугачевой отметили, что Лиза выросла «воспитанной и отзывчивой девочкой».

«Какие вы душевные! Так радуюсь, что есть такие счастливые пары. Все счастливы!»; «Какая чудная девочка! Умничка, и видно, что хорошо воспитана», — написали под постом.

Ранее стало известно, что автора песни «Вставай, Донбасс!» объявили угрозой Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами