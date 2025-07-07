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Галкин показал, как отдыхает с Пугачевой в Юрмале

Певица Пугачева пригрозила Галкину из-за съемок ее отдыха в Латвии
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Шоумен и комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, как его супруга Алла Пугачева прогуливается на закате по морскому побережью в Юрмале.

76-летняя Пугачева одета в «рваные» джинсы, рубашку и белые кроссовки. В ролике артистка дает понять мужу, что не хочет внимания камеры: сначала она жестом грозит юмористу, попросив его не снимать, а потом в шутку бежит на мужа.

Галкин сопроводил свой пост с Пугачевой эмодзи в виде сердца.

«Невероятно прекрасная»; «Это такое счастье — быть любимой!»; «Какое счастье видеть вас такой лучезарной», — написали интернет-пользователи под постом.

Галкин и Пугачева официально зарегистрировали отношения 24 декабря 2011 года, а через шесть лет они обвенчались в Михайло-Архангельском соборе, который находится в Московской области. У супругов двое общих детей: 11-летние Елизавета и Гарри. Пара никогда не скрывала, что прибегла к услугам суррогатной матери. Старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте была в шоке, когда ей сообщили о скором появлении на свет брата и сестры. Шоумен признавался, что они с женой не торопились делиться этой новостью даже с самыми близкими людьми, поскольку понимали их возможную реакцию.

В 2022 году Пугачева покинула Россию и переехала в Израиль вместе с мужем и детьми, а затем СМИ сообщили, что семья приобрела жилье на Кипре.

Ранее Пугачева рассекретила проблемы со здоровьем.

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