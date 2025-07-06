Алтайская драма о любви и кровной мести победила на кинофестивале Voices

В Вологодской области прошел 12-й международный фестиваль молодого кино Voices. Результаты зрительского голосования опубликованы в Telegram-канале мероприятия.

Согласно посту, награду за лучший фильм разделили алтайская драма о любви, кровной мести и разрушительной ярости «Волки» и французская музыкальная комедия «Рецепт счастья». Лучшим режиссером выбрали Луиза Курвуазье, снявшего трагикомедию «Святая корова». В фильме 18-летний Тотон вынужден взять на себя заботу о младшей сестре после того, как его отец попадает в автомобильную аварию. Эта картина одержала победу и в номинации «Выбор журналистов».

Приз за лучшую роль получила француженка Жюльет Армане, сыгравшая в «Рецепте счастья» успешного шеф-повара, которой приходится возвращаться в прошлое.

В июне в Ульяновске на Международном кинофестивале им. Валентины Леонтьевой «От всей души» награду за «Лучший патриотический фильм» взяла картина «Группа крови» режиссера Максима Бриуса. Эта номинация появилась в этом году в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В ленте речь идет о созданном фашистами в Ленинградской области детском лагере.

Ранее российский фильм получил три награды на кинофестивале в Каире.