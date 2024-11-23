Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский фильм получил три награды на кинофестивале в Каире

Российский фильм «Филателия» получил три награды на Каирском кинофестивале

close
Depositphotos

Российский фильм «Филателия» получил три награды на 45-м Каирском международном кинофестивале, передает ТАСС.

Отмечается, что жюри во главе с оскароносным боснийским режиссером Данисом Тановичем присудило создательнице ленты Наталье Назаровой «Серебряную пирамиду» за лучшую режиссерскую работу, награды также получили исполнители главной женской и мужской ролей Алина Ходжеванова и Максим Стоянов.

При этом главный приз кинофестиваля — «Золотую пирамиду» — достался румынскому фильму «Новый год, который не наступил», а «Бронзовой пирамидой» за наиболее обещающий дебют режиссера в кино была отмечена бразильская картина «Малу». Кроме того, спецприз имени лауреата Нобелевской премии по литературе египетского писателя Нагиба Махфуза за лучший сценарий присуждили итальянскому фильму «Виттория» .

«Филателия» рассказывает историю девушки с ДЦП из морского северного города, которая работает на почте, собирает марки и ждет возвращения отца из моря. Встреча с моряком Петром меняет ее жизнь.

Ранее Кустурица раскрыл, где пройдут съемки фильма по роману «Преступление и наказание».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами