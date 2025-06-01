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На кинофестивале в Ульяновске выбрали лучший патриотический фильм

«Группа крови» стала лучшим патриотическим фильмом на кинофестивале в Ульяновске
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Газпром-Медиа

В Ульяновске на Международном кинофестивале им. Валентины Леонтьевой «От всей души» награду за «Лучший патриотический фильм» взяла картина «Группа крови» режиссера Максима Бриуса, передает ТАСС.

Как уточняется, эта номинация появилась в этом году в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В ленте речь идет о созданном фашистами в Ленинградской области детском лагере.

«В этом лагере у детей была трудовая повинность, и часть детей увозили на сдачу крови для немцев. Была такая программа у немцев — раненым солдатам переливали детскую кровь», — сказал Бриус.

Он добавил, что в съемках участвовали 350 детей в возрасте от 6 до 13 лет. Во время работы они погрузились во время, когда Ленинград был в блокаде, начали интересоваться историей, прочитали и узнали много нового.

В конце мая российские картины «Пророк. История Александра Пушкина» и «Дети перемен» удостоились награды на премии Golden Trailer Awards 2025 в Лос-Анджелесе. Первый фильм победил в категории «Лучший иностранный постер», а второй взял приз за «Лучший тизер на иностранном языке».

Ранее Садальский возмутился исчезновению звезды Хаматовой с почетной аллеи в Ульяновске.

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