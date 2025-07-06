Безруков захотел поставить памятник Есенину в Ташкенте

Актер Безруков заявил, что в Ташкенте могут установить памятник Есенину

Актер Сергей Безруков рассказал в беседе с ТАСС, что хочет поставить памятник поэту Сергею Есенину в столице Узбекистана, Ташкенте.

По словам Безрукова, на данный момент ведутся переговоры об установке памятника поэту. Артист отметил, что нашел меценатов. Он понадеялся на торжественное открытие монумента в ближайшее время.

«Довольно сложно осуществить этот проект, так как сложно найти удобное, хорошее место в Ташкенте для памятника», — рассказал актер.

Как признался Безруков, он желает, чтобы память об Есенине оставалась в бывших республиках СССР. Он добавил, что в Ташкенте работает музей, посвященный поэту.

В ноябре 2024-го президент России Владимир Путин поддержал идею проведения Года Есенина в России. Эту инициативу предложил актер Сергей Безруков.

Президент также описал словами Сергея Есенина из стихотворения «Письмо матери» желание жителей ближнего зарубежья изучать русский язык. Он отметил, что надо поддержать это желание и помочь им изучать русский язык и русскую культуру.

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