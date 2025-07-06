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Суд оштрафовал бывшую жену Бондарчука за неуплату другого штрафа

РИА Новости: экс-жена Бондарчука Рудская снова оштрафована за неуплату штрафа
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мировой суд Москвы повторно оштрафовал телеведущую Светлану Бондарчук (Рудскую), бывшую жену режиссера Федора Бондарчука, на 10 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили в суде, штраф назначен за несвоевременную уплату другого административного штрафа. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы, административного ареста до 15 суток или обязательных работ до 50 часов.

До этого этот же мировой суд уже оштрафовал Рудскую на 20 тысяч рублей по двум протоколам за аналогичное нарушение – неуплату штрафов в установленный срок.

Этим утром агентство писало, что Мировой суд Москвы также повторно взыскал долг по коммунальным платежам с рэпера и бизнесмена Тимати. В решении суда пояснили, что вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилплощадь, коммунальные услуги, тепло и электроэнергию. Точная сумма задолженности не называется.

Ранее суд отказался рассматривать иск Светланы Рудской к бывшему мужу.

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