Российский лидер Владимир Путин поддержал идею проведения Года Есенина в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обязательно попрошу правительство и администрацию проработать и поддержать», — сказал Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Инициативу о проведении Года Есенина предложил актер Сергей Безруков.

Президент также описал словами Сергея Есенина из стихотворения «Письмо матери» желание жителей ближнего зарубежья изучать русский язык. Он отметил, что надо поддержать это желание и помочь им изучать русский язык и русскую культуру.

5 ноября Путин провел заседание Совета по поддержке русского языка и других языков народов России. Он обратился с просьбой к администрации сформулировать базовые цели и направления этой сферы и подготовить проект Основ государственной политики по этому направлению. По его словам, Закон 1991 года о языках народов России нуждается в переработке.

Ранее Путин признал русский язык фундаментальной ценностью России.