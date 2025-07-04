Помощник Александра Митты сообщил, где находится режиссер после госпитализации

Помощник Александра Митты Геннадий Иванов сообщил в беседе с ТАСС, что режиссер продолжает находиться в больнице.

Иванов не уточнил подробностей состояния Митты.

Александра Митту госпитализировали 1 июля. Telegram-канал SHOT утверждал, что Митта оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном. Больной, как правило, лежит или совершает только автоматизированные движения в подобном состоянии.

30 июня издание NEWS.ru сообщало, что к режиссеру приезжали сразу две бригады скорой помощи. Медиков вызвали после того, как режиссер потерял сознание у себя дома в Москве. От госпитализации он отказался. Позднее помощник режиссера заявил, что с кинематографистом «все нормально».

Александр Митта — лауреат премий «Ника» и «ТЭФИ», он является почетным членом Российской академии художеств, заслуженным деятелем искусств РСФСР (1974), а также народным артистом Российской Федерации.

Ранее Александр Шепс попал в больницу в Москве.