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Александр Шепс попал в больницу в Москве

Mash: экстрасенс Александр Шепс попал в больницу
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Александр Шепс/VK

Участник «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс попал в больницу в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Шепс жаловался на проблемы с легкими. У него подозревают пневмонию. Отмечается, что несколько месяцев назад экстрасенса также госпитализировали с температурой и сильным кашлем.

В апреле Шепс получил травму в башкирском селе Емметово, которое местные жители назвали «Деревней каннибалов». Экстрасенс пытался перелезть через забор, после чего случайно повредил руку. Он признался, что даже не понял, как оказался на ограде. Из-за этого участник шоу был госпитализирован в больницу.

По мнению Шепса, в селе присутствует «энергетическая воронка космического уровня», которая образовалась из-за осквернения священного места.

В мае брат Шепса Олег рассказал, как его задержала полиция. Его попросили побыть свидетелем по делу о мошенничестве. Злоумышленники вели приемы по Skype в гриме экстрасенса и подражали его голосу. Всего они обманули россиян на 300 миллионов рублей.

Ранее Канье Уэсту запретили въезд в Австралию из-за песни о Гитлере.

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