Панайотов рассказал о планах кардинально изменить стиль

Певец и композитор Александр Панайотов признался, что планирует кардинально изменить свой стиль. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на закрытой презентации спектакля Алексея Франдетти «Пока горит сердце», премьера которого состоится в 2026 году.

По его словам, сейчас в социальных сетях прослеживается тенденция к возвращению к традиционному русскому стилю. Он признался, что считает это «интересным» и хочет «домик в русском стиле».

Певец добавил, что ему не все идет в одежде, однако он хотел бы попробовать, например, косоворотку.

«Есть над чем поработать. Но тут сложнее, мне не все идет», — подчеркнул исполнитель.

До этого Александр Панайотов дал напутствие молодым артистам. По словам Панайотова, у артиста должна быть образовательная база — не обязательно академическое, консерваторское образование. При этом он уточнил, что некоторые люди «имеют такой внутренний гений собственный, с рождения, что еще каждому нужно постараться». Однако база и образование должны быть всегда, подчеркнул он. Певец не сомневается, что артисты должны слушать музыку разных жанров, интересоваться историей искусства и живописью, литературой.

Ранее Панайотов рассказал, что получил за победу в «Маске» вместо денег.