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Панайотов рассказал, что получил за победу в «Маске» вместо денег

Певец Панайотов признался, что считает золотую статуэтку за победу в «Маске» главным трофеем
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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Победитель шестого сезона шоу «Маска» Александр рассказал, что получил за победу вместо денег. Его цитирует Ura.ru.

Он напомнил, что денежного вознаграждения за первое место в «Маске» нет.

«Дают только красивую, тяжелую, золотую статуэтку. Она сейчас у меня стоит дома, прямо по центру. Этот трофей для меня самый главный», — признался певец.

Панайотов не верил, что победит, поскольку до этого ему не везло с телевизионными конкурсами, а «Маска» «выровняла эту несправедливость».

Однако съемки были непростыми — во время первого выхода на сцену у артиста случилась паническая атака. Позже он привык к ростовому костюму и маске своего персонажа несмотря на неудобство.

Накануне Панайотов рассказал о жизни бабушки во время блокады Ленинграда.

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