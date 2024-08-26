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«Должна быть база»: Панайотов дал напутствие молодым певцам

Певец Панайотов порекомендовал молодым артистам самообразовываться

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Российский певец Александр Панайотов дал напутствие молодым артистам на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе». Его цитирует «Пятый канал».

По словам Панайотова, у артиста должна быть образовательная база — не обязательно академическое, консерваторское образование.

«Но бывает, люди не знают и двух нот, но имеют такой внутренний гений собственный, с рождения, что еще каждому нужно постараться. И тем не менее должна быть база. Человек, Homo Sapiens, он должен образовываться, самообразовываться и не останавливаться никогда», — призвал к самообразованию он.

Певец не сомневается, что артисты должны слушать музыку разных жанров, интересоваться историей искусства и живописью, литературой.

Накануне Панайотов пожаловался на обезличивание в США.

Ранее Лерчек потеряла шесть килограммов в джунглях.

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