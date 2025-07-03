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Исинбаева погасила долги на более 1,5 млн рублей перед налоговой

Исинбаева полностью погасила долги перед ФНС
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РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс».

Исинбаева погасила задолженность перед налоговой. После этого ее счета разблокировали, а исполнительные производства прекратили. В материале говорится, что большую часть долга составляли просроченные коммунальные платежи.

27 июня 2025 года ФНС заблокировала три счета спортсменки. В апреле долг Исинбаевой составил 1,1 млн рублей, в мае — 1,5 млн. Сейчас ее задолженность — 818 тыс. после частичной выплаты долга.

Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее куплена недвижимость. Она приезжала в Россию в январе 2025 года — на церемонию прощания со своим бывшим наставником Евгением Трофимовым.

Ранее юрист раскрыл, что ждет Исинбаеву из-за долгов.

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