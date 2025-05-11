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Суд взыскал с Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей

Суд в Москве взыскал задолженность с Ларисы Гузеевой за ЖКУ
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Первый канал

Мировой суд в столице удовлетворил требование о взыскании с актрисы Ларисы Гузеевой долга по коммунальным платежам. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Согласно информации из картотеки дел, инициатором иска выступило АО «Мосводоканал». Как уточнили в инстанции, в отношении Гузеевой вынесли судебный приказ о принудительном взыскании задолженности. Решение было принято еще в марте и уже вступило в законную силу.

При этом точная сумма задолженности в материалах не указана.

В начале мая Мировой суд взыскал с рэпера и предпринимателя Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, долг по коммунальным платежам. Об этом РИА Новости сообщили в суде. Иски к бизнесмену были поданы Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Сумма задолженности не уточняется.

В 2024 году Фонд капитального ремонта уже обращался с судебными исками к музыканту. Тогда суд вынес определения об отмене приказов о взыскании задолженности.

Ранее у юмориста Евгения Петросяна и его жены обнаружили большие долги.

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