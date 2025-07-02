СМИ сообщили, что Нагиев скрывает свои реальные доходы от государства

«Абзац»: шоумен Дмитрий Нагиев может скрывать свои реальные доходы от государства

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев может скрывать свои реальные доходы от Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает «Абзац».

Нагиев, утверждает издание, зарабатывает €100 тыс. (примерно 9 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru») за корпоратив. Оплату шоумен принимает наличными, а также просит предоплату в размере €20 тыс.

«Большинство публичных личностей, отрабатывающих корпоративы, указывают ценник за свои услуги с учетом процента, который пойдет на налоги. Кроме того, они не просят выплачивать гонорар наличными», — подчеркивает «Абзац».

Адвокат Александра Карабанова заявляет, что Нагиеву может грозить уголовная ответственность, если сумма невыплаченных им налогов составит свыше 5 млн рублей в год.

«Наши представители шоу-бизнеса считают, что они из касты неприкасаемых. Доходы таких артистов, как Дмитрий Нагиев, составляют миллионы долларов. Я считаю, что государству надо брать под контроль наших знаменитостей. Все граждане равны», — отмечает защитница.

В декабре СМИ сообщали, что гонорар Нагиева на новогодних корпоративах составил €95 тыс. (почти 10 млн рублей. — «Газета.Ru»). Также шоумен обязывал заказчика предоставить ему автомобиль представительского класса — Мерседес S класса Long не старше 2021 года.

В гримерке шоумена должны быть вода с газом и без, стеклянные бутылки яблочного сока и Coca-Cola, кофемашина, соевое и безлактозное молоко, орехи, ягоды, фрукты, овощи и сок имбиря.

Ранее сообщалось, что гонорары Кадышевой обогнали заработок Полины Гагариной на корпоративах.