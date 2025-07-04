Актер Юрий Чернов внесен на Украине в список угроз нацбезопасности

Советского и российского актера, народного артиста РФ Юрия Чернова внесли в перечень лиц, которые, по мнению Киева, угрожают национальной безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы украинского ведомства.

Такое решение приятно из-за сыгранной им роли в фильме Алексея Пиманова «Крым».

«Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Чернов Юрий Николаевич, гражданин Российской Федерации, 24 апреля 1949 г.р.», — говорится в тексте.

В январе минкульт Украины внес шоумена Никиту Джигурду в список лиц, угрожающих безопасности страны. Причиной подобного решения стало участие актера «в антиукраинских мероприятиях», уточнили в ведомстве. Джигурда неоднократно проводил концерты в Донбассе и Запорожской области.

До этого украинские власти назвали народного артиста РСФСР и Украины, российского исследователя народной песни и композитора Виктора Захарченко лицом, представляющим угрозу нацбезопасности страны.

Ранее в посольстве России сочли лживой новую стратегию нацбезопасности Великобритании.