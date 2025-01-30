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Джигурду признали угрозой нацбезопасности на Украине

Власти Украины признали Никиту Джигурду угрозой национальной безопасности
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Минкульт Украины внес шоумена Никиту Джигурду в список лиц, угрожающих безопасности страны. Об этом сказано на сайте ведомства.

В минкульте объяснили, что причиной подобного решения стало участие актера «в антиукраинских мероприятиях». Джигурда неоднократно проводил концерты в Донбассе и Запорожской области.

Власти Украины ведут список деятелей культуры, «создающих угрозы национальной безопасности», с 2015 года. В него входят: Олег Газманов, Никита Михалков, Григорий Лепс, Иван Охлобыстин и другие артисты. В 2022 году из реестра исключили юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), который открыто выступил против специальной военной операции на Украине.

С 2017 года Никита Джигурда также находится в базе украинского сайта «Миротворец».

До этого Владимир Зеленский ввел санкции против ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего, поэта Ильи Резника, дирижера Юрия Башмета и еще 15 человек. Позднее Башмет заявил о решимости отправиться сражаться за Россию в зоне СВО, если это будет необходимо.

Ранее сообщалось, что вдова Караченцова уехала из России.

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