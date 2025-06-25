В центре новой национальной стратегии безопасности Великобритании находятся мнимые риски, якобы исходящие от Российской Федерации, подобные обвинения пусты и лживы. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, передает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что Россия никогда не угрожала и не угрожает Британии и ее населению. Там напомнили, что на протяжении долгой истории отношений двух стран именно Лондон неоднократно становился зачинщиком конфликтов и генератором стратегических провокаций в отношении Москвы.

Пришедшее к власти в Великобритании в прошлом году правительство во главе с премьер-министром Киром Стармером сделало выбор в пользу дальнейшей конфронтации и взвинчивания напряженности, говорится в сообщении.

В обновленной стратегии национальной безопасности Великобритании говорится, что британское правительство должно быть готово к нападению на территорию Соединенного Королевства. С документом ознакомилась газета The Guardian. Премьер-министр Британии Кир Стармер в предисловии к документу заявил, что «российская агрессия» угрожает Европе, а стратегическое соперничество в мире усиливается.

Кроме того, накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на полях саммита организации в Гааге заявил, что британцам придется защищаться, чтобы сохранить «британский язык» и не заговорить на русском.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский начал пугать нападением России на НАТО.