Татьяна Лазарева посмеялась над популярностью Кадышевой у молодежи

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале поддержала то, что творчество Надежды Кадышевой и другие старые хиты становятся популярными у молодежи.

По словам Лазаревой, она смеется над своими детьми, которые танцуют под ее популярные песни восьмидесятых и девяностых. Она отметила, что сама познакомила и «подсадила» детей и внучку на творчество Игоря Корнелюка, а точнее на любимую песню телеведущей «Месяц май».

«Правда, тетя Надя Кадышева никогда не была в моем плейлисте. Но вторая жизнь для артистов — это всегда хорошо, я считаю. Даже если это издевательское «Трололо» в случае с моим глубоко почитаемым Эдуардом Хилем», — рассказала телеведущая.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

28 июня Кадышева стала хедлайнером на празднике «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Она спела свои хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей» и другие.

Ранее Кадышева «потребовала перемен» в работе ради сохранения популярности.