Кадышева «потребовала перемен» в работе ради сохранения популярности

Народная артистка России Надежда Кадышева «потребовала перемен» на фоне обрушившейся на нее второй волны популярности. Об этом сообщает kp.ru.

Всего издание сообщает о пяти переменах в работе Кадышевой. С лета 2025 года у артистки и ее театра «Золотое кольцо» начались стадионные концерты, что, как утверждает СМИ, стало новым форматом для Кадышевой. По этому случаю певица решила обновить свои концертные костюмы. Зрители смогут увидеть ее преображение уже 26 июля на концерте в Петербурге.

Дополнительно певица готовит к выпуску собственный мерч, который будут продавать перед ее выступлениями. Она также планирует проводить прямые эфиры концертов — и в целом, начать активно работать в соцсетях.

Еще знаменитость расширила состав танцевальной команды ансамбля, пополнив его молодыми танцовщиками, и приняла на работу новых менеджеров.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

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