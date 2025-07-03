Игорь Верник снимется в криминальной драме с сыном

Студии KIONFILM и РоЕл совместно с телеканалом НТВ начали съемки сериала «Приговор». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Проект расскажет о несправедливо осужденном мужчине по имени Савва. Спустя 22 года он выходит из тюрьмы и решает начать жизнь с чистого листа. Однако тени прошлого его преследуют. Герой решает расследовать собственное прошлое и найти тех, кто разрушил его жизнь.

Режиссером проекта выступил Денис Карышев. В ролях Антон Васильев, Карина Андоленко, Игорь Верник, Григорий Верник, Анна Котова, Александр Устюгов, Роман Маякин, Максим Белбородов, Станислав Бондаренко, Владимир Виноградов, Ангелина Пахомова, Дмитрий Муляр.

«Не все разбитое можно склеить, не всё сломанное можно починить. Сломанный человек может внешне быть абсолютно благополучным, а внутри — черная дыра. «Милосердие или справедливость» — думаю, он склонялся то к одному, то к другому на разных этапах. В своей жизни Савва видел только войну и тюрьму, и вопрос в том, остался ли у этого человека шанс на любовь, на веру, на «свет», — рассказал Васильев.

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