Юристы оценили последствия иска россиянина к Netflix из-за «Игры в кальмара»

Иск россиянина о нарушении авторских прав создателями музыки к сериалу «Игра в кальмара» не дойдет до адресата и не будет рассмотрен в американском или международном суде. Вероятность такого развития событий крайне мала – обращение в суд постороннего частного лица, не являющегося правообладателем, Netflix даже не заметит, заявила НСН председатель Союза юристов-блогеров, заместитель завкафедрой интеллектуальных прав МГЮА Елена Гринь.

Так она прокомментировала иск москвича Дмитрия Скрипниченко на стриминговый сервис Netflix, который обвинил авторов в плагиате музыки Микаэла Таривердиева из советского фильма «17 мгновений весны». Однако, по словам эксперта, когда на нарушение авторского права жалуется не сам правообладатель, а постороннее лицо, шансы на ответ и серьезные меры крайне малы. При этом прямая подача судебного иска к иностранной корпорации сопряжена с большими затратами.

«В теории можно обратиться во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, а также к представителям Netflix в Европе, США или напрямую через канал поддержки правообладателей компании, но такая корреспонденция редко приводит к быстрой реакции», — добавила Гринь.

Она также напомнила, что в компенсации за плагиат музыки в международной практике варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов, но только в случае, если иск подает правообладатель. В России компенсация обычно составляет от 10 тыс. до 5 млн рублей или до 10 млн рублей в случае, если нарушение допускает российское лицо или организация.

Как сообщалось до этого, москвич Дмитрий Скрипниченко вместе с командой юристов подаст иск в суд и Роскомнадзор на стриминговый сервис Netflix, поскольку увидел сильное сходство музыкального фрагмента из нового сезона с известной композицией из советского фильма «17 мгновений весны» 1973 года Микаэла Таривердиева. Сейчас юристы анализируют эпизод и подготовили документы для подачи обращения.

Ранее стало известно, что финал «Игры в кальмара» стал рекордсменом Netflix.