Пригожин ответил Швыдкому на предложение вернуть цензуру

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил спецпредставителю президента по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому на предложение вернуть открытую цензуру в Россию. Продюсера цитирует «Лента.ру».

Пригожин поддержал Швыдкого в идее, что ограничениями должен заниматься отдельный орган, назвал чиновника на 100 процентов правым и заявил о необходимости цензуры ради порядка.

«Когда люди ни в чем себя не ограничивают, они могут делать все, что они хотят. Например, мат становится главным инструментом в общении между людьми, детьми. Запретить это использовать невозможно, но стало столько этого грязного и ненормативного», — сказал он.

По мнению продюсера, на всей планете отсутствие ограничений, культурного кода, субординации и порядка в языке сильно изменило взаимоотношения между людьми, в частности между молодежью и взрослыми.

Накануне Михаил Швыдкой заявил, что только возрождение цензуры может сохранить здоровую обстановку в творческой среде.

Ранее Мединский рассказал о жесточайшей цензуре на Украине.