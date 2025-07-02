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Спецпредставитель Путина высказался о возрождении цензуры

Швыдкой заявил, что цензура позволяла вести идеологическую дискуссию
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Виктор Толочко/РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и экс-министр культуры Михаил Швыдкой высказался о возрождении цензуры. Об этом он написал в своей колонке для «Российской газеты».

По словам Швыдкого, он не идеализирует культурную политику, проводимую в СССР, и считает ее повторение невозможным, потому что она осуществлялась в закрытой стране.

Он отметил, что в существовании цензурного ведомства была логика, а предварительная цензура защищала от карательной.

«Раз в месяц один из замов главного редактора журнала «Театр», где имел честь служить с 1973 по 1990 год, укладывал в портфель верстку очередного номера и отправлялся к цензорам из Главного управления по охране гостайн в печати при Совмине СССР», — вспоминает он.

Возвращали верстку чаще всего без правок, пояснил Швыдкой, потому что тексты перед попаданием к цензорам проходили через множество редакторов. При этом, продолжил он, цензоров в СССР отличала «крайняя доброжелательность».

«Было пространство идеологической дискуссии, которая вовсе не бесполезна и для культуры, и для общества в целом», — говорит Швыдкой.

Возрождение института цензуры он назвал недешевым удовольствием.

«[Возрождение цензуры требует] не сотен, но тысяч просвещенных слуг государства, но, пожалуй, только оно может сохранить здоровую обстановку в творческой среде», — считает спецпредставитель президента.

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