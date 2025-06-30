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Мединский рассказал о жесточайшей цензуре на Украине

Мединский заявил, что на Украине действует жесточайшая цензура
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Максим Блинов/РИА Новости

На Украине действует жесточайшая цензура, которая приводит к риску расправ над школьниками, изучающими российский исторический контент. Об этом в интервью ТАСС заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

По его словам, сейчас украинские школьники могут находить в интернете российский исторический контент и делают это.

«Но при этом известно, что на Украине действует жесточайшая цензура. Я не возьму на себя моральную ответственность призывать украинских школьников читать российские ресурсы, чтобы местные бандиты, воспользовавшись этим, потом расправились с подростком или его родителями», — сказал Мединский.

Он отметил, что средством к наилучшему донесению иной точки зрения до украинских школьников будет выполнение всех целей специальной военной операции (СВО), которые поставил президент РФ Владимир Путин. В этом смысле Вооруженные силы России «сейчас делают для украинских школьников больше, чем кто бы то ни был», добавил руководитель РВИО.

До этого сообщалось, что на Украине выпустили учебник для старшей школы, содержащий упоминание «заслуг» президента страны Владимира Зеленского. Последние разделы учебника обильно проиллюстрированы различными фотографиями Зеленского. А глава о его президентстве называется «Реформаторская деятельность».

Ранее на Украине заявили о невозможности запретить русский язык в школах.

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