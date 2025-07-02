Собчак напомнила Инстасамке тексты ее песен после доноса на Дору

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале возмутилась обвинениям певицы Инстасамки в адрес Доры и Мэйби Бэйби в предательстве России.

Собчак напомнила, что на треки Инстасамки также подавала жалобы глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Тогда телеведущая вступилась за артистку и поддержала ее.

«Прогнувшийся под дракона сам становится драконом — теперь она пытается публично отменить и плодит фейки (фейки, как говорит один там сенатор) про Дору и Мэйби Бэйби», — заявила журналистка.

1 июля Инстасамка (настоящее имя Дарья Еропкина) обвинила Дору и Мэйби Бэйби в лицемерии и предательстве России. Исполнительницу возмутили выступления артисток на городских мероприятиях в России. Еропкина вспомнила, что в последний альбом Доры вошли каверы на треки раскритиковавшего СВО рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом) и группы «Валентин Стрыкало». Мэйби Бэйби, в свою очередь, Инстасамка обвинила в пропаганде «разного рода экстремистской» деятельности.

Собчак обвинила Инстасамку в лицемерии. По словам телеведущей, певица обвиняет коллег в «разрушающем контенте», хотя сама поет про секс. Журналистка утверждает, что в треках Еропкиной содержится не только мат, но и строки, которые можно расценить как пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«Даша, а ты чего тогда притихла в эмиграции, пока не пришла смиренно и униженно просить робот-барби тебя простить? Ты же даже не Миа Бойка теперь, кажется, та хотя бы просто переобулась из синеволосой анимешницы в Марфушеньку, которая воюет с квадроберами. Твое поведение сейчас гораздо подлее», — отметила Собчак.

Ранее Shaman назвал Мизулину настоящей находкой.