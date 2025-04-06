Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Александр Шепс был госпитализирован после съемок в «Деревне каннибалов»

Экстрасенс Александр Шепс попал в больницу после попытки перелезть через забор
close
Фонд «Кинопрайм»

Участник «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс был госпитализирован в больницу. Об этом рассказали в выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Шепс получил травму в башкирском селе Емметово, которое местные жители назвали «Деревней каннибалов». Экстрасенс пытался перелезть через забор, после чего случайно повредил руку. Он признался, что даже не понял, как оказался на ограде.

По мнению Шепса, в селе присутствует «энергетическая воронка космического уровня», которая образовалась из-за осквернения священного места.

В августе 2024 года Олег Шепс рассказал, как популярность повлияла на его отношения с братом — коллегой по шоу Александром Шепсом. По словам медиума, после успеха на телевидении старший брат стал более серьезно к нему относиться и «воспринимать не как младшего брата Олежку, а как Олега».

В декабре 2024 года Олег и Александр Шепсы сообщили, что помирились. Олег заявил, что ссоры с братом остались в прошлом. Он рассказал, что на проекте «Экстрасенсы. Реванш» понял, что среди участников есть Александр. Он почувствовал знакомый парфюм.

Ранее Олег Шепс признался, что сталкерил возлюбленную.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами