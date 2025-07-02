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Канье Уэсту запретили въезд в Австралию из-за песни о Гитлере

Министерство внутренних дел Австралии аннулировало визу Канье Уэста
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Imago/Hoo-me.com/MediaPunch/Global Look Press

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк сообщил, что его ведомство аннулировало действующую визу американского рэпера Канье Уэста после выхода песни «Heil Hitler». Его слова передает BBC.

«Я не позволю приехать сюда тому, кто утверждал, что антисемитизм рационален», — заявил политик.

Министр внутренних дел Австралии отметил, что Уэст делал множество оскорбительных замечаний. Его департамент снова обратил внимание на рэпера после выпуска трека «Heil Hitler». Тогда министерством было принято решение забрать визу у артиста.

Берк не уточнил, навсегда ли запретил Уэсту въезд в Австралию. Он отметил, что сказал, что заявления на получение визы будут пересматриваться каждый раз, когда они будут поданы, в соответствии с законодательством Австралии.

8 мая 2025-го стало известно, что Канье Уэст опубликовал трек о Гитлере — в День Победы в Европе и США. В клипе к песне снялись темнокожие мужчины, одетые в звериные шкуры и поющие нацистское приветствие хором. Позже Уэст опубликовал серию постов в социальной сети X о том, что изменил свои политические взгляды. Он подчеркнул, что «покончил с антисемитизмом».

Ранее представитель Канье Уэста опроверг смену его имени.

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