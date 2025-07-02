На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве установят мемориальную доску Александру Ширвиндту

Мэр Москвы Собянин подписал распоряжение об установки мемориальной доски Ширвиндта
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Мэр города Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке мемориальной доски в память об Александре Ширвиндте. Об этом сообщает радио «Орфей».

Доска будет расположена по адресу: Котельническая набережная, дом 1/15, корпус А. Работа над ней должна завершится до конца 2025 года.

Актера Александра Ширвиндта не стало в марте 2024 года. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Трое в лодке, не считая собаки». В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

В августе 2024-го сын артиста, телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что не против воссоздания образа его отца в кино с помощью искусственного интеллекта. При этом он не уверен, что будет объективен к результату.

В январе 2025-го внук Александра Ширвиндта Андрей подал иск в Пресненский суд Москвы. По данным издания «СтарХит», в завещании Ширвиндта была допущена неточность — артист неправильно указал дату рождения внука. Андрей обратился в суд, чтобы установить, что речь идет именно о нем.

Ранее гонорары Кадышевой обогнали заработок Полины Гагариной на корпоративах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами