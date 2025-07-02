В Москве установят мемориальную доску Александру Ширвиндту

Мэр города Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке мемориальной доски в память об Александре Ширвиндте. Об этом сообщает радио «Орфей».

Доска будет расположена по адресу: Котельническая набережная, дом 1/15, корпус А. Работа над ней должна завершится до конца 2025 года.

Актера Александра Ширвиндта не стало в марте 2024 года. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Трое в лодке, не считая собаки». В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

В августе 2024-го сын артиста, телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что не против воссоздания образа его отца в кино с помощью искусственного интеллекта. При этом он не уверен, что будет объективен к результату.

В январе 2025-го внук Александра Ширвиндта Андрей подал иск в Пресненский суд Москвы. По данным издания «СтарХит», в завещании Ширвиндта была допущена неточность — артист неправильно указал дату рождения внука. Андрей обратился в суд, чтобы установить, что речь идет именно о нем.

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