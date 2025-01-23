Внук Ширвиндта обратился в суд после обнародования завещания артиста

Внук Александра Ширвиндта Андрей подал иск в Пресненский суд Москвы. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По данным издания, в завещании Ширвиндта была допущена неточность – артист неправильно указал отчество внука. Андрей обратился в суд, чтобы установить, что речь идет именно о нем. Заседание по делу состоится 28 января.

Актера Александра Ширвиндта не стало в марте 2024 года. В июле артист был удостоен престижной кинематографической награды «Ника» за его вклад в искусство и за демонстрацию высоких моральных качеств.

Александр Ширвиндт ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Трое в лодке, не считая собаки». В 2000–2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

В августе сын артиста, телеведущий Михаил Ширвиндт, заявил, что не против воссоздания образа его отца в кино с помощью искусственного интеллекта. При этом он не уверен, что будет объективен к результату.

Ранее Никита Ефремов пожаловался на угрозы.